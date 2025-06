Morto Franzo Grande Stevens la Juventus ricorda il suo ex presidente onorario con una nota ufficiale! Il pensiero commosso del club bianconero

La Juventus piange la scomparsa di Franzo Grande Stevens, il suo ex presidente onorario e figura fondamentale nella storia del club. Con un cordoglio sincero, il mondo bianconero si stringe attorno alla sua memoria, ricordando un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore della società . La notizia, improvvisa e dolorosa, ci invita a riflettere sul suo grande contributo e sulla sua eredità .

