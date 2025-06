Morto dopo una presunta overdose di eparina | la procura apre un' inchiesta

Una tragica vicenda scuote la città di Genova: un uomo di 75 anni muore in ospedale dopo una presunta overdose di eparina, spingendo la procura ad aprire un'inchiesta per fare luce su quanto accaduto. La pm Gabriella Dotto ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso, mentre le indagini si concentrano su eventuali responsabilità e sulla corretta gestione delle cure. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa intricata vicenda.

La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla morte di un uomo di 75 anni, deceduto nei giorni scorsi all'ospedale San Martino dopo circa dieci giorni in Rianimazione. A coordinare le indagini è la pm Gabriella Dotto, che ha disposto l'autopsia sul corpo dell'anziano: l'esame.

In questa notizia si parla di: inchiesta - procura - morto - presunta

