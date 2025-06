Morto dopo una presunta overdose di eparina | la procura apre un' inchiesta

La tragica morte di un uomo di 75 anni all'ospedale San Martino di Genova ha scatenato un'indagine della procura, che mira a chiarire le circostanze di un decesso avvenuto dopo una presunta overdose di eparina. La PM Gabriella Dotto ha disposto l’autopsia per fare luce sulle cause, mentre le indagini continuano a scrutinare ogni dettaglio. In un momento delicato come questo, la verità resta il nostro obiettivo principale.

La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla morte di un uomo di 75 anni, deceduto nei giorni scorsi all'ospedale San Martino dopo circa dieci giorni in Rianimazione. A coordinare le indagini è la pm Gabriella Dotto, che ha disposto l'autopsia sul corpo dell'anziano: l'esame. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Morto dopo una presunta overdose di eparina: la procura apre un'inchiesta

