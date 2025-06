Morte di Davide Astori condannati tre medici per falso ideologico Rigettate le richieste di risarcimento della famiglia

Nel cuore di Firenze, il Tribunale ha condannato tre medici per falso ideologico nell'inchiesta sulla tragica morte di Davide Astori, avvenuta nel 2018. Un verdetto che apre nuove riflessioni sulla responsabilità e sulla tutela della salute degli atleti. Mentre le richieste di risarcimento della famiglia sono state respinte, questa decisione lascia aperti numerosi interrogativi sul sistema sanitario e sulla prevenzione. La vicenda di Astori continua a scuotere l'opinione pubblica, spingendoci a riflettere sull'importanza della trasparenza e dell'etica professionale.

Un anno per il medico Giorgio Galanti, otto mesi per Loira Toncelli e Pietro Amedeo Modesti. Ma nessun risarcimento alla famiglia. Queste le decisioni del Tribunale di Firenze per l’inchiesta bis sulla morte di Davide Astori, avvenuta nel 2018 mentre il calciatore della Fiorentina si trovava in un albergo di Udine in ritiro. L’accusa era di falso ideologico, per la presunta falsificazione di un certificato medico rilasciato al calciatore. L’accusa aveva chiesto 3 anni e 6 mesi di reclusione per Galanti, 3 anni per Toncelli e 1 anno e 4 mesi per Modesti. Le difese avevano chiesto l’assoluzione. Morte Astori, condanne per tre medici: il motivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morte di Davide Astori, condannati tre medici per falso ideologico. Rigettate le richieste di risarcimento della famiglia

