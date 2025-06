Morte Astori | processo bis | nuova condanna per il medico Galanti

Il caso Astori torna sotto i riflettori con la nuova condanna al medico Giorgio Galanti, coinvolto in un processo parallelo che aggiunge ulteriori sfumature a una vicenda che ha profondamente scosso il mondo dello sport e della medicina. Con un anno di reclusione per falso ideologico, questa sentenza riaccende il dibattito sulla responsabilità e la tutela degli atleti. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda giudiziaria che continua a far discutere.

AGI - Il medico Giorgio Galanti è stato condannato a un anno per falso ideologico in una costola del processo per la morte del calciatore della Fiorentina e della Nazionale italiana, Davide Astori. Il tribunale ha condannato ad otto mesi anche altri due imputati. I fatti contestati si inquadrano a fianco del procedimento principale (in cui l'ex direttore della medicina sportiva di Careggi è stato condannato a un anno per omicidio colposo, pena oggi definitiva), in cui sarebbe stato prodotto un certificato attestante che il capitano della Fiorentina, nella visita per l'idoneità agonistica effettuata il 10 luglio 2017 a Firenze, sarebbe stato sottoposto a un esame particolare, lo strain cardiaco. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Morte Astori: processo bis: nuova condanna per il medico Galanti

In questa notizia si parla di: morte - astori - processo - medico

Morte Astori: processo bis: nuova condanna per il medico Galanti; Astori, processo bis: nuova condanna per il medico Galanti; Morte di Davide Astori, la Cassazione conferma la condanna per l'ex medico sportivo della Fiorentina Giorgio Galanti.

Astori, processo bis: nuova condanna per il medico Galanti Secondo msn.com: L’accusa era di aver falsificato il certificato ‘strain’ relativo a un esame del muscolo cardiaco.