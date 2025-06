Morte Astori condannati i medici per il certificato falso | nessun risarcimento alla famiglia

Il caso Astori torna sotto i riflettori: dopo la condanna dei medici per il certificato falso, la vicenda si arricchisce di nuovi dettagli giudiziari. Il professor Galanti, già coinvolto nel triste episodio, riceve una pena sospesa per falso ideologico, mentre la famiglia Astori non ottiene alcun risarcimento. Un ulteriore capitolo che solleva domande sulla trasparenza e la giustizia nel mondo medico. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa complessa vicenda.

Il professor Galanti, già condannato a un anno per omicidio colposo per la morte dell’ex capitano della Fiorentina, è stato punito con un anno di reclusione (pena sospesa) per falso ideologico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

morte - falso - astori - condannati

