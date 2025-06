Morta per liposuzione José Lizárraga Picciotti era già indagato per lesioni | Usava la grappa come anestetico

Una tragica vicenda scuote Roma: José Lizarraga Picciotti, medico e ristoratore, è coinvolto nell’indagine per la morte di Ana Sergia Alcivar Chenche, deceduta dopo un intervento di liposuzione. La drammatica situazione si aggrava ulteriormente poiché si scopre che l’indagato avrebbe utilizzato metodi non convenzionali, come l’uso di grappa come anestetico. Il processo, previsto per il 26 settembre, rivela un quadro inquietante che mette in discussione la sicurezza delle pratiche estetiche.

Jose Lizarraga Picciotti, medico indagato per la morte di Ana Sergia Alcivar Chenche, una donna di 46 anni originaria dell’Ecuador, deceduta in seguito a un intervento di liposuzione effettuato proprio nello studio di medicina estetica situato in via Franco Roncati 6, nella zona di Torrevecchia nel quartiere di Primavalle, a Roma, il prossimo 26 settembre sarà a processo per lesioni gravissime. Il chirurgo e ristoratore, infatti, già condannato a quattro mesi per lesioni nel 2013 dopo un intervento su una donna albanese, è accusato di aver provocato lesioni su una paziente di Brescia nel 2019. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Morta per liposuzione, José Lizárraga Picciotti era già indagato per lesioni: “Usava la grappa come anestetico”

Roma, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione in uno studio privato. Indagato il chirurgo Jose Lizarraga Picciotti - Una tragedia scuote Roma: una donna di 47 anni, dopo aver scelto una liposuzione in uno studio privato di Primavalle, ha perso la vita a causa di un grave malore.

Donna morta dopo la liposuzione a Roma. Il chirurgo Picciotti aveva operato anche a Brescia: processo per lesioni gravissime Riporta msn.com: Desenzano del Garda (Brescia) – José Lizarraga Picciotti, il medico indagato a Roma per la morte della 46enne Ana Sergia Alcivar Chence deceduta dopo una liposuzione