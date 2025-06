Morta la professoressa Vittoria Falace, insegnava nella scuola media.

Pescara si stringe nel dolore per la scomparsa della professoressa Vittoria Falace, volto familiare e stimato insegnante della scuola media Gaetano Salvemini. Con il suo entusiasmo e dedizione, ha lasciato un segno indelebile nelle vite di generazioni di studenti. La sua passione per l’istruzione e il suo sorriso rimarranno vivi nei ricordi di tutta la comunità . La memoria di Vittoria Falace continuerà a ispirare nuove generazioni.

Pescara piange la scomparsa della professoressa Vittoria Falace, per anni insegnante nella scuola media Gaetano Salvemini in via Vittoria Verrotti (oggi si chiama Vittoria Colonna, ndr). La stimata professoressa aveva 81 anni ed è venuta a mancare nella giornata di giovedì 12 giugno.