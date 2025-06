Morire a un giorno da ferie e pensione | la storia del Cc ucciso

Una vita dedicata alla sicurezza, spezzata all'ultimo respiro, a un giorno dalla meritata libertà. La tragica vicenda del carabiniere Carlo Legrottaglie, ucciso durante il suo ultimo turno di servizio, sconvolge l’Italia. Uno dei malviventi coinvolti anni fa in un assalto a portavalori torna a far paura, lasciando un vuoto incolmabile. Questa storia ci ricorda il coraggio e il sacrificio di chi protegge ogni giorno la nostra comunità.

Carlo Legrottaglie era al suo ultimo turno di servizio, uno dei malviventi che l'ha ucciso era stato coinvolto anni fa nell'assalto a un portavalori L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Morire a un giorno da ferie e pensione: la storia del Cc ucciso

In questa notizia si parla di: ucciso - morire - giorno - ferie

Angelo Bonomelli ucciso con il Rivotril nel caffè, quattro condanne: “Sapevano che poteva morire” - L'imprenditore Angelo Bonomelli, 80 anni, è stato ucciso con il Rivotril nel suo caffè, lasciando dietro quattro condanne per omicidio volontario con dolo eventuale.

"Sono un papà. Prima di tutto. E ogni giorno mi porto dentro domande che fanno male. Come si cresce un figlio, una figlia, in un mondo dove una ragazza di 14 anni, Martina, può morire per mano di chi diceva di amarla? Lei aveva 14 anni. Lui quasi 19. E io n Vai su Facebook

Treviso, affida il cane alla dog sitter e lei lo restituisce in un'urna cineraria; Daniel, giovane di Rho morto in carcere: ferie in dono alla mamma per seguire l’inchiesta; Abbandona la madre senza acqua né cibo per andare in vacanza, l'anziana muore di stenti.

Morire l'ultimo giorno, dopo una vita in divisa. Il destino bastardo di Carlo Legrottaglie, brigadiere capo Segnala huffingtonpost.it: Colpito a morte in uno scontro a fuoco con due rapinatori nelle campagne del brindisino, in quella che era l'ultima giornata di lavoro operativo nell'Arma dei ...