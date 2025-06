Monza scoperta la casa fantasma dotata di ogni comfort e nessun permesso

Nel cuore di Monza, una scoperta sorprendente: una casa fantasma costruita senza permessi, ma dotata di ogni comfort! Energia elettrica, televisore e aria condizionata rendono questa abitazione clandestina un vero e proprio esempio di ingegnosità e illegalità. Gli agenti della polizia locale, dopo aver ricevuto una segnalazione, hanno messo in luce questa struttura nascosta nel quartiere San Fruttuoso. La scoperta mette in luce l’importanza del rispetto delle norme edilizie e la sfida continua per garantire sicurezza e legalità.

Monza – Abusiva, ma con tutti i comfort. Energia elettrica, ovviamente, ma anche televisore e aria condizionata. A scoprirla, gli agenti della polizia locale di Monza. Dopo aver raccolto una segnalazione, gli agenti dello speciale Nucleo Tutela Ambiente e Paesaggio sono intervenuti al quartiere San Fruttuoso per effettuare una verifica sul posto. Durante l’ispezione è stato accertato che sul terreno era stato realizzato un manufatto abusivo, adibito ad abitazione e dotato di tutti i comfort: aria condizionata, energia elettrica, televisione, bagno e altri servizi. La struttura è risultata completamente priva di permesso di costruire o di qualsiasi altro titolo abilitativo, edificata senza tener in considerazione qualsiasi normativa in ambito edilizio e quindi non identificabile catastalmente e irrintracciabile ai fini dei tributi locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, scoperta la casa fantasma dotata di ogni comfort e nessun permesso

In questa notizia si parla di: comfort - monza - scoperta - casa

Monza, scoperta casa abusiva con tutti i comfort: sequestrata dalla polizia locale - Monza sorprende ancora: una casa abusiva, arredata con tutti i comfort, è stata sequestrata dalla polizia locale nel quartiere di San Fruttuoso.

Hai già pensato a dove vivrà l’estate tuo figlio o tua figlia? A Cascina Costa Alta, con Cooperativa Sociale META, l’estate è natura, gioco, libertà e scoperta! OPEN DAY ! Sabato 24 maggio Dalle 10:30 alle 12:00 Cascina Costa Alta – Biassono (MB), P Vai su Facebook

Monza, scoperta casa abusiva con tutti i comfort: sequestrata dalla polizia locale; Monza, scoperta la casa fantasma dotata di ogni comfort e nessun permesso; Monza, casa abusiva con aria condizionata a San Fruttuoso: sequestrata dalla Polizia locale.

Monza, scoperta la casa fantasma dotata di ogni comfort e nessun permesso Riporta ilgiorno.it: Gli agenti della polizia hanno sequestrato a San Fruttuoso l’immobile costruito in spregio a ogni norma urbanistica: dai servizi igienici all’aria condizionata, non mancava nulla.