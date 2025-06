Monza ko La prima vittoria

una tensione palpabile, un desiderio di riscatto che finalmente si è concretizzato. La vittoria del Monza non è solo un risultato, ma il simbolo di una squadra che non si arrende, pronta a scrivere nuove pagine di passione e determinazione. E ora, il campionato si apre a nuovi orizzonti, promettendo ancora emozioni e sfide da vivere insieme.

Con un tiro da tre a dieci minuti dalla fine, l’argentino Castro che studia da grande giocatore ha regalato la prima vittoria a Vincenzo Italiano. Festeggia sotto il settore ospiti come un pazzo, l’allenatore rossoblù: agita il pugno, abbraccia tutti, stacca quasi i piedi da terra. E’ un’esultanza che gronda di felicità e rabbia. Sapevano tutti dentro il mondo rossoblù quanto lo svincolo di Monza pesasse nell’economia di questa stagione. C’era da mettersi definitivamente alle spalle un inizio difficile per affrontare un orizzonte a forma di Everest contro Atalanta e Liverpool. C’era semplicemente da vincere, per far lievitare le certezze accumulate dopo i pareggi con Como e Shakhtar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Monza ko La prima vittoria

In questa notizia si parla di: monza - prima - vittoria - tutti

Empoli, D’Aversa alle prese con gli infortuni prima del Monza: «Loro quattro si sono allenati, ma li valuteremo domani» - Prima della sfida contro il Monza, l’Empoli di D’Aversa deve fare i conti con diversi infortuni. Quattro giocatori si sono allenati, ma saranno valutati domani.

La prima sfida nel 1981 in Serie C1, la prima vittoria firmata Salvadori, le tre sfide del 1995/96, il gol di Marchionni, la prima in A del 2023 fino all'ultima sfida dello scorso campionato: leggi il racconto dei precedenti lombardi tra Monza e Empoli https://empoli Vai su X

Matteo Gabbia, dopo la vittoria contro il Monza, ha parlato così ai microfoni di SportMediaset: Sull'atmosfera a San Siro: "Un po' come ci aspettavamo, abbiamo letto quello che la curva stava preparando. Siamo dispiaciuti di come si è conclusa la stagione, il ris Vai su Facebook

Serie A, Monza-Fiorentina 2-1: Ciurria e Maldini firmano la prima vittoria biancorossa del 2025; I precedenti di Sebastian Vettel a Monza: quella prima vittoria con la Toro Rosso; A Monza prima vittoria Challenger per il giovane Vasamì.

Monza, prima vittoria stagionale: a Verona 3-0 per i brianzoli Lo riporta ilgiorno.it: La prima vittoria di Alessandro Nesta in Serie A, la prima del Monza in questo campionato dopo 16 giornate di digiuno da bottino pieno, è servita a Verona dove l'Arena è anche il Bentegodi ...