Monza finisce in tv | ecco quando e perché

Monza, città ricca di fascino e storia, si prepara a svelare i suoi tesori in TV. Dopo l’ultima tappa milanese, Weekend Fuoriporta porta i telespettatori alla scoperta di questa affascinante destinazione, ideale per una gita di un giorno o un weekend. Non perdete la puntata di domenica 15 giugno alle 9:40 su Rai2, dove le conduttrici Barbara... e il suo team vi accompagneranno tra arte, natura e tradizioni locali, rendendo questa visita un’esperienza indimenticabile.

Dopo la tappa milanese, Weekend Fuoriporta, il programma che racconta le mete facilmente raggiungibili per una gita di un giorno o un fine settimana, approda a Monza. Nella puntata che andrà in onda domenica 15 giugno alle 9:40 su Rai2 e disponibile anche su Raiplay, le due conduttrici Barbara. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Monza finisce in tv: ecco quando e perché

In questa notizia si parla di: monza - finisce - ecco - conduttrici

Preso a pugni per strada a Monza da un automobilista: uomo finisce in ospedale - A Monza, martedì 20 maggio, un uomo è finito in ospedale dopo essere stato preso a pugni da un automobilista.

Sanremo 2025, a che ora finisce il festival? Ecco cosa ha promesso Carlo Conti; Sky, Caressa: Pronostico Inter-Napoli, potrebbe finire così!; Notte di paura in centro a Monza: giovane finisce in ospedale in codice rosso, ecco perché.

Monza: finisce l'avventura di Nesta, ecco chi è il nuovo allenatore Segnala msn.com: Continua a leggere Monza: finisce l’avventura di Nesta, ecco chi è il nuovo allenatore su News Mondo ...