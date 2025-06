Monza e Fiammamonza | nuova collaborazione per il futuro del calcio femminile

Monza e Fiammamonza uniscono le forze per rivoluzionare il calcio femminile a Monza, segnando una svolta decisiva nel panorama sportivo locale. Questo importante accordo rappresenta un ponte tra tradizione e innovazione, aprendo nuove opportunità per le giovani talenti e rafforzando l’eredità di eccellenza biancorossa. La collaborazione promette un futuro entusiasmante, in cui il successo delle atlete e la crescita del movimento saranno al centro di ogni progetto.

Una svolta importante che unisce tradizione e volontà di guardare al futuro. Il settore femminile del Monza cambia totalmente approccio in vista della prossima stagione sportiva. La società biancorossa ha infatti siglato un accordo di collaborazione col Fiammamonza, storica società di calcio femminile monzese nata nel 1970 e capace di arrivare fin sul tetto d’Italia (nel 2006 le ragazze di Nazzarena Grilli misero a segno la doppietta Scudetto-Supercoppa Italiana e parteciparono alla fase a gironi dell’Uefa Women’s Cup) valorizzando tantissime calciatrici. Come si legge nel comunicato ufficiale diffuso dal club brianzolo, "la collaborazione tra AC Monza e Fiammamonza ha l’obiettivo di educare e favorire la crescita delle giovani calciatrici attraverso i principi dello sport, contribuendo così alla formazione delle donne del futuro e al raggiungimento di un nuovo vincente capitolo sportivo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Monza e Fiammamonza: nuova collaborazione per il futuro del calcio femminile

In questa notizia si parla di: femminile - monza - fiammamonza - collaborazione

Arriva mister tra lo scetticismo generale. Ecco alcune considerazioni del giornalista . #acmonza #paolobianco Vai su Facebook

Fiamma Monza e AC Monza insieme, via alla collaborazione con un pezzo di storia sportiva della Brianza; Il Monza si ferma col femminile, ma sosterrà il più storico club brianzolo; Calcio: l’accordo tra Ac Monza e Fiamma per far crescere le giovani calciatrici.

Importante accordo nel calcio femminile per il Monza Lo riporta msn.com: Una importante novità è stata annunciata dal Monza che aumenta il proprio interesse verso il movimento del calcio femminile.