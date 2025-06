Monteverde la scuola chiusa da cinque anni è ancora preda del degrado I residenti temono un' occupazione abusiva

Monteverde vive nel timore che l’ex scuola "Fabrizio De Andrè" si trasformi in un nuovo terreno fertile per occupazioni abusive e degrado. Chiusa dal 2020 a causa di problemi strutturali, questa struttura abbandonata rappresenta una preoccupante incognita per i residenti, tra atti vandalici e rischi di insediamenti irregolari. La questione resta aperta: quale sarà il destino di questo spazio ormai dimenticato?

Prosegue l'incertezza intorno all'edificio scolastico di via Fabiola 15 a Monteverde nuovo. L'ex istituto "Fabrizio De Andrè" è stato chiuso nel 2020 per problemi strutturali, e oggi versa in uno stato di abbandono, oggetto di atti vandalici e ingressi abusivi.

