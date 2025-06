Montespertoli | cade da una scalinata grave trauma cranico per una 72enne

Una tragica sequenza di incidenti scuote Montespertoli, dove una donna di 72 anni ha subito un grave trauma cranico cadendo da una scalinata. L’intervento rapido dei soccorsi ha evitato conseguenze peggiori, ma l’episodio riaccende il timore per la sicurezza pubblica. Quanto dovremo ancora aspettarci prima che vengano adottate misure concrete?

Montespertoli (Firenze), 13 giugno 2025 – Paura ieri sera (12 giugno) in via Aldo Moro. Una donna italiana di 72 anni è caduta mentre scendeva una scalinata, riportando un grave trauma cranico. Immediata la chiamata al 118 che inviato sul posto ambulanza e automedica. Prestate le prime cure, il personale l'ha trasportata al San Giuseppe in codice rosso. Giusto un paio di giorni fa un episodio simile è costato la vita a un 61enne caduto dalle scale della propria abitazione a Cerreto Guidi. 🔗 Leggi su Lanazione.it