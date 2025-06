Monterrey-Inter le probabili scelte di formazione di Chivu | ultimissime

L’Inter si prepara con entusiasmo alla sua tournée estiva negli Stati Uniti, sotto la guida di Cristian Chivu. Con l’esordio al Mondiale per club alle porte, il tecnico romeno sta delineando le probabili formazioni nerazzurre, tenendo in considerazione i rientri dei nazionali. La sfida si avvicina e ogni dettaglio tattico diventa cruciale: ecco le ultime indiscrezioni sulle scelte di formazione di Chivu. Rimanete sintonizzati per tutte le updates!

Monterrey Inter, le probabili scelte di formazione di Chivu: ultimissime in casa nerazzurra verso l’esordio al Mondiale per club. L’ Inter ha dato il via alla sua tournée estiva negli Stati Uniti, con il primo allenamento svolto presso il prestigioso campus dell’UCLA. Il gruppo a disposizione del nuovo tecnico Cristian Chivu non è però ancora al completo, con i nazionali che si aggregheranno gradualmente nei prossimi giorni. Cresce l’attesa per l’esordio al Mondiale per club di martedì prossimo contro i messicani del Monterrey, ma il tecnico deve già fare i conti con diverse assenze importanti, soprattutto a centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Monterrey-Inter, le probabili scelte di formazione di Chivu: ultimissime

In questa notizia si parla di: chivu - inter - probabili - scelte

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Che giro delle panchine in Serie A ma chi allenerà i 4 club in Champions? Conte resta a Napoli, mosse a sorpresa di Inter e Atalanta che scelgono Chivu e Juric, mentre con tutta probabilità Tudor rimarrà alla guida dei bianconeri! Come valutate queste scel Vai su Facebook

Inter, Sucic e Luis Henrique subito titolari in Usa: Chivu prepara una squadra giovane; Inter-Chivu, incontro positivo: venerdì la firma; Dalla cima del mondo all’inferno!: un abbonato Inter scrive a dopo la scelta Chivu.

Probabili formazioni Monterrey-Inter: le novità di Chivu Secondo passioneinter.com: Il nuovo allenatore che ha da pochi giorni raccolto l’eredità di Simone Inzaghi dovrebbe ripartire dal 3-