Montegiorgio altro tentativo di furto I ladri messi in fuga dai proprietari

Notte intensa a Montegiorgio, dove un tentativo di furto è stato sventato grazie alla prontezza dei proprietari. I ladri, messi in fuga dall’intervento tempestivo degli abitanti, hanno evitato danni maggiori, offrendo un momento di sollievo alla comunità. Tuttavia, il timore permane: negli ultimi tempi, i furti nel Fermano, soprattutto a Piane di Montegiorgio, continuano ad aumentare, evidenziando la necessità di maggiori misure di sicurezza e attenzione.

Tentato furto nella notte fra mercoledì e giovedì nel territorio di Montegiorgio: tanta paura per i proprietari di casa ma alla fine i ladri non sono riusciti nel loro intento perché messi in fuga proprio dalla presenza degli abitanti tra le mura domestiche. Bisogna ricordare che purtroppo nelle ultime settimane sono stati registrati diversi furti nel territorio del Fermano, in particolare a Piane di Montegiorgio: nell’area del comune in una decina di giorni sarebbero stati messi a segno almeno cinque furti in abitazione, alcuni dei quali avrebbero prodotto anche un lauto bottino a beneficio dei ladri di turno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Montegiorgio, altro tentativo di furto. I ladri messi in fuga dai proprietari

