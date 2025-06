Montagne in fiamme nel casertano | Interventi dei vigili del fuoco senza sosta

Le montagne in fiamme nel Casertano stanno mettendo a dura prova i vigili del fuoco, impegnati senza sosta tra Castel Morrone e Mondragone. Interventi continui, emergenze multiple e un surplus di lavoro evidenziano la difficile battaglia contro gli incendi. La loro dedizione è fondamentale per proteggere il territorio e le comunità locali. La lotta contro questi roghi prosegue senza sosta, dimostrando il coraggio e la determinazione di chi affronta ogni giorno questa sfida.

Roghi sui monti e surplus di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta. Due sono al¬†momento le zone interessate dagli incendi, Castel Morrone e Mondragone. Impegnate per le opere di spegnimento le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale casertano e del. 🔗 Leggi su Casertanews.it ¬© Casertanews.it - Montagne in fiamme nel casertano: Interventi dei vigili del fuoco senza sosta

In questa notizia si parla di: vigili - fuoco - casertano - montagne

