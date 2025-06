Montagnano ingaggia Andrea Caogna rinforzi per Marciano Cesa Valdichiana

Il Montagnano continua a costruire una squadra sempre più competitiva, ora con l’ingaggio di Andrea Caogna. L’esperto attaccante lascia Castiglion Fiorentino per approdare in Promozione e riabbracciare Roberto Fani, consolidando un’intesa già collaudata. Con questa mossa, i torelli rafforzano il reparto offensivo, puntando a risultati di rilievo nel campionato. Tuttavia, la Castiglionese resta vigile su Betti, considerato un tassello fondamentale per il futuro.

AREZZO Altro innesto di spessore da parte del Montagnano. I torelli della Valdichiana infatti hanno raggiunto l’accordo con Andrea Caogna che saluta quindi Castiglion Fiorentino e il campionato di Eccellenza per approdare in Promozione e riabbracciare quindi Roberto Fani con cui ha condiviso l’esperienza in maglia viola. La Castiglionese nel frattempo resta vigile su Betti che porterebbe esperienza e possibilmente anche gol al reparto avanzato. I contatti tra l’ex Sansovino e la società della Valdichiana ci sono stati, da capire se si arriverà quanto prima alla classica fumata bianca. Il nuovo Marciano Cesa Valdichiana di mister Botti piazza tre colpi importanti con gli arrivi del centrocampista (all’occorrenza anche terzino) Diego Crocini classe 2000, della mezzala Giacomo Bonci (classe 2001) e dell’esterno offensivo Gianmarco Settembrini (classe 1997), tutti reduci da esperienze pluriennali in maglia Arezzo Football Academy. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Montagnano ingaggia Andrea Caogna, rinforzi per Marciano Cesa Valdichiana

