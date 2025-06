Monster hunter wilds riceve valutazioni perlopiù negative su steam per problemi di prestazioni su pc

Le recenti recensioni su Steam evidenziano un preoccupante calo delle prestazioni di Monster Hunter Wilds su PC, nonostante il successo record in termini di popolarità e vendite per Capcom. Gli utenti segnalano problemi tecnici che minano l’esperienza di gioco, creando un forte contrasto tra il clamore iniziale e le difficoltà riscontrate. Questa situazione pone la domanda: quali passi dovrà compiere Capcom per riconquistare la fiducia dei suoi giocatori?

Le recenti recensioni negative su Steam hanno evidenziato un drastico peggioramento delle performance di Monster Hunter Wilds sulla piattaforma PC. Nonostante il titolo abbia segnato record di popolarità e vendite per Capcom, con il maggior numero di giocatori mai registrato nella storia della società su Steam, i back degli utenti indicano che il gioco presenta numerosi problemi tecnici che ne compromettono l’esperienza di gioco. impatti delle recensioni negative su monster hunter wilds per pc. la deteriorazione delle prestazioni del gioco. Dopo il lancio, sono state segnalate diverse criticità legate alle performance di MH Wilds, come l’impossibilità di mantenere un framerate stabile a 60 FPS e problemi di caricamento texture o modelli. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Monster hunter wilds riceve valutazioni perlopiù negative su steam per problemi di prestazioni su pc

In questa notizia si parla di: monster - hunter - wilds - negative

Monster hunter wilds risolve il problema di difficoltà con una semplice quest - Monster Hunter Wilds si evolve! Gli ultimi aggiornamenti introducono sfide più intense, soddisfacendo le richieste dei fan.

Monster Hunter Wilds su Steam ha tantissime recensioni negative a causa di crash e problemi di performance; Monster Hunter: Wilds è troppo pesante su PC. Le recensioni negative fioccano su Steam; Monster Hunter Wilds: utenti segnalano problemi di performance su PC.

Monster Hunter Wilds su Steam ha tantissime recensioni negative a causa di crash e problemi di performance Come scrive multiplayer.it: della serie di caccia di Capcom ha delle valutazioni "perlopiù negative" su Steam.