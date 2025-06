Moneta nel nuovo numero il divorzio impossibile tra capitalismo e regole

Nel nuovo numero di Moneta, l’allegato economico in edicola domani, Osvaldo De Paolini analizza il divorzio impossibile tra capitalismo e regole. Secondo il direttore, questa separazione non è solo un fraintendimento, ma una pericolosa illusione che alimenta false convinzioni sull’etica del vantaggio. La vera sfida consiste nel comprendere come imprenditori e società possano convivere in un equilibrio sostenibile, evitando che le incomprensioni compromettono il progresso economico e sociale.

Quello tra capitalismo e regole è un "divorzio impossibile", come spiega il direttore Osvaldo De Paolini nell'editoriale suo nuovo numero di Moneta, l'allegato economico in edicola domani, sabato 14 giugno, con Libero, Il Giornale e Il Tempo. "Circola una pericolosa idea - scrive De Paolini -, ovvero che l'etica del vantaggio stia provocando una frattura insanabile tra capitalismo e regole. La verità è che a indurre negli imprenditori posture esasperate sono l'attitudine ipernormativa e iperburocratica degli Stati". E ancora, approfondimenti su Fincantieri, Mediobanca, la Borsa che archivia Greta e compagni (verdi) e Cosa Nostra che tenta l'Opa sui sindacati.

