Mondiali | Scutto trionfa nei 48 kg e regala il primo oro all' Italia

Ai Mondiali di Budapest, Scutto brilla conquistando l’oro nei 48 kg, regalando all’Italia il suo primo oro. Con questa vittoria, l’azzurra si aggiudica la quarta medaglia iridata consecutiva, consolidando il nostro talento nel panorama internazionale e scrivendo un’altra pagina di storia dello sport italiano. Un risultato che rende orgogliosi tutti gli appassionati: l’Italia si afferma con forza nel mondo del judo, dimostrando dedizione e eccellenza.

A Budapest l'azzurra ha conquistato la quarta medaglia consecutiva nelle rassegne iridate. Sesto oro in assoluto per l'Italia. Carlino fuori al 1° turno nei 60 kg. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mondiali: Scutto trionfa nei 48 kg e regala il primo oro all'Italia

