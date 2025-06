Mondiali per club nell’America ‘blindata’ di Trump

L’America di Trump si trasforma in una vera e propria fortezza, con la presenza massiccia di forze dell’ordine per garantire la sicurezza durante i Mondiali per club. Los Angeles si veste di toni drammatici mentre la guardia nazionale e i marines pattugliano le strade, pronti a intervenire su qualsiasi disagio o manifestazione. Un quadro che rivela un Paese in fermento, sempre più 'blindato' di fronte alle tensioni sociali e sportive.

Trump firma il pallone dei Mondiali con l'emiro del Qatar e Infantino - Il presidente statunitense Donald Trump ha partecipato a una cerimonia speciale a Doha, dove ha firmato il pallone dei Mondiali di calcio insieme all'emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani e al presidente della FIFA Gianni Infantino, dopo una cena al Lusail Palace.

Il mondo gioca a pallone nell’America del caos - Nella notte fra sabato 14 e domenica 15 giugno prende il via la prima edizione del nuovo torneo pensato dalla FIFA, una Champions League su scala intercontinentale con un montepremi da un miliardo. Secondo editorialedomani.it

Il ‘Travel Ban’ di Trump può esser un problema per il Mondiale per Club: cosa succede a calciatori e tifosi - Il 'Travel Ban' di Trump può esser un problema per il Mondiale per Club 2025: cosa succede ai calciatori e ai tifosi provenienti dai paesi indicati nel ... Si legge su fanpage.it

