Mondiali per club il brindisino Di Bello unico arbitro italiano in America

Un brindisino tra i protagonisti del mondo del calcio internazionale: Marco, l’unico arbitro italiano selezionato per dirigere le sfide del Mondiale per club negli Stati Uniti. Con il suo talento e determinazione, rappresenta l’eccellenza del nostro paese in un torneo globale di grande prestigio, dimostrando che anche in ambiti altamente competitivi il sud Italia può fare la differenza. La sua presenza è motivo di orgoglio e ispirazione per tutti.

BRINDISI - Un solo italiano su 117 è stato incluso nella lista ufficiale diramata dalla Fifa di arbitri, assistenti e Var che dirigeranno le 63 partite del Mondiale per club, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. L’unico rappresentante per l’Italia sarà il brindisino Marco. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Mondiali per club, il brindisino Di Bello unico arbitro italiano in America

