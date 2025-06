Mondiali judo 2025 oggi | orari venerdì 13 giugno tv streaming italiani in gara

Oggi, 13 giugno, Budapest si accende con la grande avventura dei Mondiali di Judo 2025, ospitati nella suggestiva László Papp Arena. La giornata inaugurale promette emozioni con le categorie leggere e una nutrita rappresentanza italiana pronta a scrivere pagine storiche. Non perdere neanche un momento: la diretta live in TV e streaming prenderà il via alle 11.30, per scoprire come gli azzurri affronteranno questa avvincente sfida mondiale.

La László Papp Arena di Budapest ospiterà quest’oggi la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali 2025 di judo, evento più importante della stagione post-olimpica. Il programma della rassegna iridata si apre di consueto con i pesi leggeri, infatti vedremo in azione le categorie -48 kg femminile e -60 kg maschile per aprire ufficialmente la manifestazione. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI JUDO DALLE 11.30 L’Italia verrà rappresentata nel day-1 da due atleti, con l’obiettivo di portarne almeno uno al Final Block e di giocarsi così la zona podio. Assunta Scutto è la testa di serie numero 1 nei -48 kg e ha le carte in regola per puntare ad una medaglia (dopo due bronzi ed un argento nelle sue prime tre partecipazioni ai Mondiali Senior), anche se la favorita principale per il titolo è la giapponese Wakana Koga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali judo 2025 oggi: orari venerdì 13 giugno, tv, streaming, italiani in gara

In questa notizia si parla di: mondiali - judo - orari - venerdì

Judo, i 18 pre-convocati dell’Italia per i Mondiali. Torna la campionessa olimpica Alice Bellandi - L'Italia torna protagonista ai Mondiali di judo 2025, con 18 atleti preconvocati e il ritorno della campionessa olimpica Alice Bellandi.

Da oggi fino al 2 giugno saremo presenti all'Xtreme Days Xtreme Days Festival negli orari che trovate sul post vi aspettiamo! Vai su Facebook

Mondiali di Judo 2025: programma, convocati Italia, orari e dove vedere in diretta tv e streaming; Campionati europei di judo 2025: programma, orari, la squadra italiana e dove guardare; Olimpiadi di Parigi 2024: programma, calendario, orari e dove vederle.