Mondiali judo 2025 oggi | orari 13 giugno tv streaming italiani in gara

La László Papp Arena di Budapest ospiterà quest’oggi la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali 2025 di judo, evento più importante della stagione post-olimpica. Il programma della rassegna iridata si apre di consueto con i pesi leggeri, infatti vedremo in azione le categorie -48 kg femminile e -60 kg maschile per aprire ufficialmente la manifestazione. L’Italia verrà rappresentata nel day-1 da due atleti, con l’obiettivo di portarne almeno uno al Final Block e di giocarsi così la zona podio. Assunta Scutto è la testa di serie numero 1 nei -48 kg e ha le carte in regola per puntare ad una medaglia (dopo due bronzi ed un argento nelle sue prime tre partecipazioni ai Mondiali Senior), anche se la favorita principale per il titolo è la giapponese Wakana Koga. 🔗 Leggi su Oasport.it