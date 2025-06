Mondiali di Judo Assunta Scutto scrive la storia | l’Azzurra vince l’oro nei 48 kg

Assunta Scutto, eroica campionessa italiana, scrive un nuovo capitolo nella storia del judo azzurro. Con la sua vittoria d’oro ai Mondiali di Budapest, nei 48 kg, ha consacrato il suo talento e determinazione, aggiungendo un’altra preziosa medaglia alla sua già ricca collezione. La sua ascesa continua a ispirare e a portare l’Italia sul tetto del mondo. E questa vittoria segna solo l’inizio di un nuovo, entusiasmante capitolo della sua carriera.

Budapest, 13 giugno 2025 – E' arrivata la medaglia d'oro per una splendida campionessa azzurra, che nella giornata di oggi, ha staccato il biglietto per la storia. Ai Mondiali di Judo, in svolgimento a Budapest, Assunta Scutto ha messo il titolo iridato al collo nei 48 kg. L'atleta delle Fiamme Gialle aggiunge un altro prezioso alloro, e quello del massimo titolo, in una bacheca piena di successi. Nel 2023 era stato il bronzo il colore della medaglia vinta, due anni dopo, oggi a Budapest, la Scutto ha colorato la sua avventura in competizione con l'oro della gloria. La finale è stato un match combattuto e affrontato con tanta determinazione e voglia di vincere.