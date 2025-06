Mondiale per club Tudor lancia la Juventus | Giochiamo sempre per vincere

Mancano sei giorni al debutto della Juventus nel Mondiale per Club, un’occasione unica per scrivere una nuova pagina di storia. Tudor e i suoi sanno che ogni partita conta, perché in campo si gioca sempre per vincere. La sfida contro l’Al Ain rappresenta il primo passo di un’avventura emozionante, dove il cuore bianconero batte forte: è il momento di dimostrare ancora una volta che la Juventus non si ferma mai.

Torino, 13 giugno 2025 – Mancano sei giorni al debutto della Juve al mondiale per club. Sfida affascinante e stimolante nella nuova competizione Fifa che per i bianconeri inizierà il 19 giugno alle 3 di notte ora italiana contro l’ Al Ain, la squadra più titolata degli Emirati Arabi Uniti, ma giunta quinta nell’ultimo campionato dall’Al Ahli Dubai. Di fatto, servono tre punti subito nell’ottica di un girone, in cui l'obiettivo è entrare nei primi due posti per accedere al turno successivo, che vede anche i marocchini del Wydad Ac e il Manchester City di Guardiola. La Juve, in sintesi, non vuole fare brutte figure e la visita nei giorni scorsi di John Elkann è servita proprio per alzare la soglia dell’attenzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per club, Tudor lancia la Juventus: “Giochiamo sempre per vincere”

In questa notizia si parla di: mondiale - club - tudor - lancia

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

FUTURO ALLA JUVENTUS? Il Corriere dello Sport lancia l'indiscrezione con Luciano Spalletti in pole per la panchina bianconera al posto di Tudor dopo il Mondiale per Club Vai su Facebook

Mondiale per club, Tudor lancia la Juventus: “Giochiamo sempre per vincere”; Juventus, Tudor vuole sfruttare la sua occasione: il nuovo progetto intorno a Yildiz. E John Elkann cambia strategia; Tudor Next Gen: chi sono i giovani Juve che Igor si porta al Mondiale per Club.

Mondiale per club, Tudor lancia la Juventus: “Giochiamo sempre per vincere” Scrive sport.quotidiano.net: Ora c’è il mondiale per club, che è una competizione ufficiale, da onorare non solo per i ricavi che darà a bilancio: “Siamo molto emozionati di prendere parte a una competizione del genere – le ...