Mondiale per club Sacchi avvisa Juventus e Inter | I miei a USA 94 alla fine non avevano più muscoli

Arrigo Sacchi, leggenda del calcio e commentatore di punta per La Gazzetta dello Sport, lancia un avvertimento alle big italiane Juventus e Inter in vista delle sfide mondiali per club. Con la sua esperienza ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti, Sacchi sottolinea che, anche senza muscoli, il vero capitale resta la strategia e la testa fredda. Ecco perché, secondo lui, il successo dipende da molto più delle sole forze fisiche…

Arrigo Sacchi, ct dell`Italia ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti e oggi commentatore per La Gazzetta dello Sport, mette in guardia Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: sacchi - juventus - mondiale - club

Tudor guida la Juventus verso il Mondiale per Club: Elkann con Comolli e Chiellini alla Continassa Vai su Facebook

Juventus Vai su X

Mondiale per club, Sacchi avvisa Juventus e Inter: I miei a USA 94 alla fine non avevano più muscoli; Sacchi: Juve, Motta sta entrando nella testa dei suoi. Milan discontinuo, così non va; Caro Sacchi, si sieda e legga la storia della Juventus e del suo gioco.

Mondiale per club, Sacchi avvisa Juventus e Inter: "I miei a USA 94 alla fine non avevano più muscoli" Da calciomercato.com: Arrigo Sacchi, ct dell`Italia ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti e oggi commentatore per La Gazzetta dello Sport, mette in guardia Juventus e Inter dai rischi.