Mondiale per Club le avversarie e il calendario dell’Inter | per ultima la sfida decisiva al River Plate

L’Inter si prepara a vivere un’avventura internazionale tra sfide emozionanti e sfide decisive, culminando nella difficile finale contro il River Plate. Con avversarie provenienti da Messico, Giappone e Argentina, i nerazzurri si confrontano con un caledario ricco di insidie dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. Dopo la delusione della finale di Champions, Chivu e la squadra sono pronti a riscrivere la loro storia. La sfida decisiva aspetta solo di essere affrontata.

Messico, Giappone e Argentina. Sono le nazionalità delle tre avversarie dell'Inter al Mondiale per Club, il primo con il format a 32 squadre (tutti i premi della competizione), che si svolgerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. I nerazzurri arrivano all'appuntamento dopo la deludente sconfitta in finale di Champions League per 5-0 contro il PSG e con Cristian Chivu, nuovo allenatore, in panchina. L'Inter fa parte del raggruppamento E e se la dovrà vedere con River Plate, Urawa e Monterrey. L'esordio arriverà nella notte tra il 17 e il 18 giugno contro il Monterrey.

