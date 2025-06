Mondiale per Club le avversarie e il calendario della Juve | il big match contro il Manchester City

La Juventus si prepara a vivere un'emozionante avventura nel Mondiale per club 2023, con un formato rivoluzionato e sfide ardue. Inserita nel raggruppamento G, i bianconeri affronteranno squadre di altissimo livello come Al-Ain, Wydad e il temibile Manchester City. Il big match contro i Citizens, previsto tra le incognite del torneo, promette spettacolo e intensitĂ . Resta da scoprire se questa nuova sfida porterĂ alla Juventus il successo tanto desiderato.

Archiviate le questioni relative al nuovo allenatore, con Igor Tudor che rimarrĂ in panchina per la prossima stagione come dichiarato dal dg Damien Comolli, la Juventus è pronta a cominciare la propria avventura nel “nuovo” Mondiale per club. 32 squadre, format innovativo e tante incognite. La Juve fa parte del raggruppamento G e sfiderĂ Al-Ain, Wydad e Manchester City. L’esordio arriverĂ nella notte tra il 18 e il 19 giugno contro l’Al-Ain. Mondiale per club, le avversarie della Juve. Due avversarie “abbordabili” e una delle favorite assolute, il Manchester City. Partiamo dall’Al-Ain, primo avversario bianconero e partecipante grazie alla vittoria in AFC Champions League 2023-2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiale per Club, le avversarie e il calendario della Juve: il big match contro il Manchester City

Mondiale per Club, al via il nuovo torneo Fifa: dal montepremi alle date, ecco la guida Lo riporta msn.com: Dal 15 giugno al 13 luglio 2025, gli Stati Uniti ospiteranno la prima edizione della rassegna.