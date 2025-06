Mondiale per Club la prima edizione in chiaro su Mediaset le partite

Il grande calcio internazionale torna protagonista sulle reti Mediaset, che trasmetteranno in chiaro l’attesissimo Mondiale per Club FIFA 2025. Con una copertura senza precedenti, Mediaset porta sui vostri schermi le emozioni di un torneo storico, il primo con 32 squadre coinvolte, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Per la prima volta, tutte le partite saranno visibili in modo facile e accessibile a tutti, garantendo spettacolo e passione...

Il grande calcio internazionale torna sulle reti Mediaset, pronte a offrire una copertura straordinaria del Mondiale per Club FIFA 2025, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Per la prima edizione del torneo, formato da 32 squadre, Mediaset, grazie all'accordo di sublicenza con DAZN, porterà in co-esclusiva nelle case degli italiani una partita al giorno, in chiaro, tra le migliori in programma. I match saranno trasmessi su Canale 5, Italia 1 e in diretta streaming sul sito Sportmediaset.

