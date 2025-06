Mondiale per Club il Nyt | metodi di selezione sbagliati tanti club non sono competitivi e cita la Juve

Il Mondiale per Club, al centro di polemiche e discussioni internazionali, è sotto la lente d'ingrandimento del New York Times. La critica principale riguarda i metodi di selezione e la mancanza di competitività di molti club, tra cui la Juventus. Secondo l’analisi di The Athletic, questa situazione mette in dubbio la validità stessa del torneo, sollevando un’importante domanda: è davvero il formato attuale in grado di valorizzare le eccellenze del calcio mondiale?

The Athletic, testata sportiva del New York Times, scrive del Mondiale per Club: « Nel 2016, non molto tempo dopo essere stato eletto al posto di Sepp Blatter come presidente della Fifa, Infantino aveva suggerito di ampliare la Coppa del Mondo per Club sulla base del fatto che il vecchio formato non era “esattamente stimolante” e che il suo nuovo assetto avrebbe riunito “i migliori 32 club del mondo”. Ora, dopo quasi un decennio, la grande idea di Infantino, quella che spera sarà la sua eredità duratura nel gioco, è finalmente arrivata». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mondiale per Club, il Nyt: «metodi di selezione sbagliati, tanti club non sono competitivi» (e cita la Juve)

