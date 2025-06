Mondiale per Club i 20 giocatori più pagati | dominano gli arabi un solo tesserato di una squadra di Serie A

Il panorama del Mondiale per Club si impreziosisce con i top player più pagati, dominati dagli arabi e con una sola stella italiana in campo. Sabato sera, si accenderà il grande spettacolo del 2025, con Inter e Juventus che cercano di scrivere il loro nome tra le leggende del calcio internazionale. Un torneo ricco di sfide, prestigio e milioni in gioco: la grande emozione sta per cominciare.

Mondiale per Club, ecco i 20 giocatori più pagati della competizione. Un solo calciatore proviene dalla Serie A, nessun interista in classifica. Sabato notte avrà avvio il Mondiale per Club 2025. Come è noto, Inter e Juventus saranno le uniche due squadre a rappresentare l'Italia nella competizione e dovranno fronteggiarsi con le più grandi e prestigiose squadre del globo. Tantissimi i milioni in ballo, sia per ciò che concerne i premi in denaro che per i soldi investiti dalle grandi squadre. A tal proposito, di seguito una classifica dei 20 giocatori più pagati della competizione. Naturalmente, dominano i tesserati delle squadre arabe, con i primi sei giocatori in classifica tutti stipendiati dall'Al-Hilal di Simone Inzaghi.

