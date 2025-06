Mondiale per Club | dove vedere le partite in diretta tv e streaming gratis

Il Mondiale per Club sta per iniziare negli Stati Uniti, portando un mese ricco di emozioni con 63 partite tra le migliori squadre del mondo, inclusi Inter e Juventus. Vuoi scoprire come seguire ogni match in diretta TV e streaming gratis? Preparati a vivere questa incredibile competizione senza perdere neanche un minuto! Ecco tutto quello che devi sapere per non perderti nulla di questa straordinaria manifestazione calcistica.

Mondiale per Club, tutto pronto negli Stati Uniti per l’inizio della nuova manifestazione internazionale: ecco dove vedere tutti i 63 match. Un mese intero di calcio, 63 partite in totale, 32 squadre partecipanti, tra cui Inter e Juventus. Negli Stati Uniti, nella notte italiana tra sabato 14 e domenica 15 giugno, prenderà il via il nuovissimo Mondiale per Club, in versione decisamente extralarge rispetto a quella a che abbiamo conosciuto finora. (Ansa) – Ilveggente.it Un Mondiale nel senso letterale del termine. Otto gironi da 4 squadre ciascuno ed una fase ad eliminazione diretta con ottavi, quarti, semifinali e finale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Mondiale per Club: dove vedere le partite in diretta tv e streaming gratis

