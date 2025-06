Mondiale per Club contro il Monterrey l’Inter toccherà quota 60 partite stagionali | solo una squadre ne ha giocate di più

L’Inter si prepara a vivere una stagione da record, con 59 partite già alle spalle e altre tre in arrivo negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Un cammino incredibile che ha visto i nerazzurri affrontare sfide su più fronti, testimoniando resilienza e determinazione. Con questa maratona di incontri, l’Inter si avvicina a quota 62 gare stagionali, un traguardo senza precedenti nella storia del club. Riusciranno i nerazzurri a conquistare anche questo nuovo capitolo?

Mondiale per Club, stagione da record sotto il punto di vista delle partite giocate per l'Inter. I nerazzurri arrivano negli USA con 59 gare alle spalle. Un'autentica stagione da record per l' Inter, almeno sotto il punto di vista del numero di partite giocate. I nerazzurri si affacciano al Mondiale per Club con 59 gare stagionali alle spalle, che diventeranno almeno 62 con la kermesse statunitense. Dati senza precedenti nella storia meneghina e quasi da primato europeo in questa stagione. L'edizione odierna di Corriere dello Sport si è soffermata proprio su questi numeri.

