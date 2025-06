Mondiale per Club come vedere gratis le partite di Inter e Juve

Se sei appassionato di calcio e vuoi scoprire come seguire gratis le emozionanti sfide di Juventus e Inter al Mondiale per Club Fifa, sei nel posto giusto. Dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti, le due squadre italiane si contendono il titolo in un torneo storico con 32 squadre da tutto il mondo. Ti sveliamo i metodi più efficaci per vivere queste partite imperdibili senza spendere un euro, perché tifare non ha prezzo!

Dal 15 giugno al 13 luglio si terrà negli Stati Uniti il Mondiale per Club Fifa, il primo nella nuova formula che coinvolge 32 squadre di calcio da tutto il mondo. A rappresentare l’Italia ci saranno i due club che alla fine del 2024 erano più avanzati nel ranking Fifa, Juventus e Inter. La sola partecipazione vale 36 milioni di euro per le società europee, che sono in tutto 12. Il calendario di Juve e Inter nel Mondiale per Club sarà fitto di partite, a partire da quelle dei rispettivi gironi. I bianconeri affronteranno la formazione marocchina del Wydad Casablanca, l’Al-Ain, squadra degli Emirati Arabi, e gli inglesi del Manchester City. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mondiale per Club, come vedere gratis le partite di Inter e Juve

In questa notizia si parla di: club - mondiale - inter - partite

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

GUERIN STORY - MUNDIALITO 1981 In attesa del primo Mondiale per Club il Canale 20 di Mediaset trasmette nei prossimi tre giorni, tre partite del Mundialito per Club degli anni 80. Si comincia stasera alle 23.30 con la riproposizione di Inter-Milan del 28 giu Vai su Facebook

Mondiale per Club, ufficiale il programma delle sfide trasmesse su #Mediaset in chiaro: si parte con Al Ahly-Inter Miami. In diretta anche cinque dei sei match di #Inter e #Juventus Vai su X

Mondiale per club 2025, la guida: Inter, Juve e le altre 30 squadre, dove vederlo, orari (ostici) delle partite; Mondiale per club: dove vedere tutte le partite della competizione; Mondiale per Club, il calendario dell'Inter: le partite e le avversarie del girone.

Mondiale per Club, come vedere gratis le partite di Inter e Juve Riporta quifinanza.it: Il calendario del Mondiale per Club include 63 partite, almeno 6 delle quali vedranno scendere in campo Inter e Juve: tutti gli orari e dove vederle gratis in tv e streaming ...