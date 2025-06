Mondiale per Club al via il nuovo torneo Fifa | dal montepremi alle date ecco la guida

Preparatevi a vivere un’estate di emozioni calcistiche senza precedenti: il nuovo Mondiale per Club FIFA sta per partire negli Stati Uniti, dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Con 32 squadre divise in otto gironi, il torneo promette spettacolo, sorprese e sfide memorabili. Scoprite tutto sul montepremi, le date e le novità di questa attesissima competizione che rivoluzionerà il panorama calcistico internazionale.

Manca sempre meno alla partenza del nuovo Mondiale per Club targato Fifa. La prima edizione del torneo si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025 e le trentadue squadre partecipanti sono state suddivise in otto gironi da quattro. Ogni squadra nel proprio gruppo sfiderà le altre in partite di .

