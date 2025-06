Mondiale per Club al via come vedere tutte le partite in tv e streaming anche in chiaro

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti nemmeno un istante di questa entusiasmante competizione, sei nel posto giusto! Dal 15 giugno al 13 luglio 2025, il mondiale per club targato FIFA promette emozioni indimenticabili e partite spettacolari. Ecco come vedere tutte le partite in TV e streaming, anche in chiaro, così da seguire ogni momento di questa storica prima edizione. Preparati a vivere il calcio come mai prima d’ora!

Dal 15 giugno al 13 luglio 2025 si terrĂ la prima edizione del nuovo Mondiale per Club targato Fifa: ecco tutti i modi per non perdersi alcuna partita. Manca sempre meno alla partenza del nuovo Mondiale per Club targato Fifa. La prima edizione del torneo si giocherĂ negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13

