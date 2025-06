Mondiale per Club 2025 | tutti i gironi e il programma completo | Date orari e dove vedere in tv

Il Mondiale per Club 2025 sta per scaldare i motori, portando in campo 32 squadre provenienti da cinque continenti. Con 8 gironi e 63 emozionanti partite, il torneo si disputerĂ negli Stati Uniti, tra Miami e altre cittĂ , dal 15 giugno. Scopri il programma completo, le date, gli orari e come seguire ogni match in TV: preparati a vivere un evento sportivo senza precedenti!

32 squadre, 8 gironi, 63 partite totali. Si gioca negli Usa, con il match d'esordio a Miami il 15 giugno. La prima edizione del Mondiale per Club "rinnovato" ( il montepremi totale ) sta per cominciare e vedrĂ di fronte squadre da tutto il mondo: Europa, Asia, Africa, America e persino Oceania (Auckland City l'unica partecipante del continente). Si comincia nella notte italiana tra sabato e domenica, con la finale prevista invece per il 13 luglio. Tra le italiane presenti soltanto Inter e Juventus. Di seguito ecco tutti i gironi e il programma completo della competizione. Mondiale per club, tutti i gironi.

