Il conto alla rovescia per il Mondiale per Club 2025 è ormai partito, con un formato inedito che vede protagonista ben 32 squadre. La competizione promette emozioni e sfide spettacolari, a partire dal debutto dell'Inter contro il Monterrey nelle prime ore di domenica. Scopri tutti i dettagli del calendario completo e preparati a seguire ogni momento di questa avventura internazionale. La passione calcistica si accende, e non vediamo l’ora di scoprire chi trionferà!

Comincia il conto alla rovescia ravvicinato per il Mondiale per Club 2025, il primo a trentadue squadre: questo il calendario completo delle partite. Si comincia alle 2 della notte italiana fra sabato e domenica, mentre l’Inter debutterà col Monterrey. MONDIALE PER CLUB 2025 – CALENDARIO FASE A GIRONI. MONDIALE PER CLUB 2025 – CALENDARIO GRUPPO A. Al Ahly-Inter Miami domenica 15 giugno ore 2 (Miami) Palmeiras-Porto domenica 15 giugno ore 24 (East Rutherford) Palmeiras-Al Ahly giovedì 19 giugno ore 18 (East Rutherford) Inter Miami-Porto giovedì 19 giugno ore 21 (Atlanta) Inter Miami-Palmeiras martedì 24 giugno ore 3 (Miami) Porto-Al Ahly martedì 24 giugno ore 3 (East Rutherford) CALENDARIO GRUPPO B. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club 2025: il calendario delle partite e le date dell’Inter

