Molesta due donne al bar poi sale in macchina e guida contromano e a fari spenti | denunciato 24enne

Un giovane di 24 anni ha messo in allarme la comunità con comportamenti pericolosi e intimidatori. Dopo aver molestato due donne al bar, si è messo alla guida in stato di ebbrezza, contromano e senza luci, rischiando gravemente la sicurezza di tutti. La polizia, intervenuta, ha fermato l’automobile e denunciato il conducente. Una vicenda che evidenzia quanto sia fondamentale mantenere sempre comportamenti responsabili per tutelare la sicurezza di tutti.

Un'automobile è stata fermata dalla polizia perché alla guida c'era un 24enne che guidava ubriaco, contromano e a fari spenti. Poco prima aveva molestato due donne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: donne - guida - contromano - fari

Bonus donne: domande aperte per le assunzioni nel 2025. La guida - Scopri tutto sulle domande aperte relative al Bonus donne e alle assunzioni nel 2025. In questa guida, analizziamo le novità introdotte dalla Circolare INPS 91/2025 e i requisiti per accedere agli sgravi, con particolare attenzione alle opportunità per le aziende che assumono a tempo indeterminato giovani under 35 e donne, favorendo l’occupazione femminile.

Un inseguimento nella notte, la fuga contromano, poi l’impatto con i cancelli di una fabbrica e infine l’aggressione a due agenti. È finito con un arresto il nuovo episodio di violenza urbana che ha visto protagonista Luca Petrocchi, 41 anni, originario di Palomb Vai su Facebook

Ubriaco guida contromano e a fari spenti a Como: poco prima aveva molestato due donne al bar; Molesta due donne al bar, poi sale in macchina e guida contromano e a fari spenti: denunciato 24enne; Como, ubriaco e molesto ai tavolini del bar, poi sale in auto a fari spenti e contromano. Denunciato, sanzionato e poi allontanato dalla Polizia di Stato di Como..

Como: ubriaco al bar guida contromano a fari spenti. Denunciato valtellinanews.it scrive: La Polizia di Stato di Como, nella serata di ieri, ha denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 24enne di ...