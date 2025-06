mole meraviglia luogo simbolico anche per il dj set dentro la corte

Ancona, con la sua affascinante Mole Vanvitelliana, si trasforma ogni anno in un palcoscenico di emozioni e cultura. Angelo Pittro, direttore artistico dell'"Ulisse Fest", ha dichiarato di sentirsi ormai anconetano, innamorato della piazza del Plebiscito e della sua storia. La Mole, vero cuore simbolico della città , sarà il luogo scelto per ospitare un evento speciale che promette di unire musica, arte e tradizione. La festa di...

Ancona ha conquistato il cuore di Angelo Pittro, direttore artistico dell'"Ulisse Fest". Tanto da fargli dire che "piazza del Plebiscito la chiamo piazza del Papa, perché ormai mi sento anconetano". A colpirlo però è soprattutto la Mole Vanvitelliana. "La nostra intenzione è valorizzare e sottolineare il valore enorme che ha la Mole sotto il profilo culturale. Qui, in quello che per noi è il luogo più simbolico della città , si terrà la festa di giovedì 3, giorno di anteprima del festival. Si incomincerà con l'inaugurazione della mostra "Pictures of you" dell'assessorato alla cultura e si proseguirà con una gara valevole per il Campionato mondiale di pesto al mortaio.