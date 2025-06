Modena nella morsa dell’ozono | la Pianura Padana maglia nera d’Europa per l’inquinamento estivo

Con l’arrivo del caldo estivo, Modena si trova ancora una volta al centro dell’allarme ozono nella Pianura Padana, la zona più colpita d’Europa per l’inquinamento stagionale. Secondo il nuovo dossier di Legambiente, la nostra regione sfiora i record negativi, confermandosi tra le aree con i livelli di smog più preoccupanti. È fondamentale agire subito per tutelare la salute e l’ambiente, perché il problema non può essere ignorato a lungo.

Con l'arrivo della stagione calda, torna l'allarme ozono in Pianura Padana, e Modena si conferma tra i territori più colpiti. Secondo il nuovo dossier di Legambiente "Inquinamento da ozono – Il caso padano", la nostra regione – insieme a Lombardia, Piemonte e Veneto – registra i peggiori livelli.

