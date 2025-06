modena conferma sottil molte panchine di serie b ancora vacanti

Modena si prepara a una nuova stagione di Serie B con Andrea Sottil pronto a sedere sulla panchina gialloblù, mentre molte altre squadre del campionato ancora faticano a definire i propri allenatori. La situazione delle panchine vacanti evidenzia il fermento e l’incertezza che regna nel panorama calcistico cadetto: tra le conferme e le novità, il quadro si fa sempre più interessante. Le poche certezze sembrano consolidarsi, ma il mercato dei tecnici è ancora tutto da scrivere.

Mentre per il Modena sembra non ci siano più dubbi e, almeno in pectore, Andrea Sottil può essere considerato il legittimo proprietario della panchina per la stagione entrante, le prossime avversarie che i gialloblù affronteranno in cadetteria non sembrano avere le idee troppo chiare, o almeno non ancora, considerando quante panchine, allo stato dell'arte, risultano ancora non occupate. Le conferme. I tecnici confermati sono tutto sommato pochi: Raffaele Biancolino all'Avellino, Antonio Calabro alla Carrarese, Davide Possanzini al Mantova, Matteo Andreoletti al Padova, Davide Dionigi alla Reggiana, Luca D'Angelo allo Spezia (una vicenda che il Modena ha seguito attentamente, come noto) e Fabrizio Castori al Sudtirol.