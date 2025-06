Moda e arte | come si intrecciano nella vita di tutti i giorni

Scopri come moda e arte si fondono nel tessuto della vita quotidiana, dando forma a stili unici e ispirazioni sorprendenti. Unisciti a noi in un viaggio tra colori, creatività e momenti di bellezza nascosti nelle piccole cose di ogni giorno. Alla scoperta di come l’arte possa trasformare anche le semplici scelte di moda, lasciandoti ispirata e pronta a vivere con stile e passione. Leggi tutto su Donne Magazine!

Unisciti a noi in un viaggio tra arte, dolci e spunti di vita quotidiana. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Moda e arte: come si intrecciano nella vita di tutti i giorni

In questa notizia si parla di: arte - vita - moda - intrecciano

L’arte a Palazzo San Giorgio. Nuova vita per le scuderie - L'arte a Palazzo San Giorgio rinasce tra le storiche scuderie di Palazzo Serristori. Dopo l'acquisto da parte di Mg Property, diretta da Marco Casamonti e Giovanni Polazzi, questi spazi monumentali affacciati sul Lungarno si trasformano in un palcoscenico culturale, accogliendo nuove opere e iniziative in un contesto di grande valore storico e architettonico.

Designer identitaria, artista e fondatrice dell’“Abito Culturale”, trasforma il patrimonio storico e simbolico del Sud in collezioni d’autore. Ogni capo è un racconto stampato su seta, che celebra luoghi, leggende e minoranze etniche. Moda, arte e territorio si intrec - facebook.com Vai su Facebook

Moda e arte: la nuova frontiera del mecenatismo strategico; Arte e moda si intrecciano in un trionfo di rosso nella prima mostra di PM23 della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti; Vigevano, alla scuola secondaria di primo grado Robecchi: moda sostenibile, arte e condivisione.

Arte e moda si intrecciano in un trionfo di rosso nella prima mostra di PM23 della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti Lo riporta farodiroma.it: La mostra "Orizzonti/Rosso" a Roma unisce l'arte contemporanea di maestri come Fontana, Warhol alla raffinatezza degli abiti di Valentino ...