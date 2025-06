Misterbianco le grandi Maschere d’Italia invadono la città | al via il Carnevale Estivo

Misterbianco si appresta a diventare la capitale del Carnevale italiano, con le sue grandi maschere colorate che invadono le vie della città. Un evento unico nel suo genere, che celebra la tradizione e l’arte delle maschere storiche provenienti da tutta Italia. Dal 13 al 15 giugno, la città etnea si trasforma in un vivace palcoscenico di musica, colori e allegria, offrendo a residenti e visitatori un’occasione imperdibile di vivere la magia del Carnevale estivo.

Misterbianco si trasforma nella capitale del Carnevale italiano. Misterbianco, nel cuore della Sicilia, ospita da ieri il Carnevale Estivo e il grande raduno nazionale delle maschere storiche italiane, accogliendo decine di gruppi provenienti da ogni angolo del Paese. L'evento, che proseguirà fino a domenica 15 giugno, rende omaggio alla ricchissima tradizione carnevalesca italiana, trasformando la città etnea in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il momento clou: il Défilé del 14 giugno. L'attesa è tutta per sabato 14 giugno, quando nel centro storico si terrà il suggestivo Défilé, la sfilata spettacolare che vedrà protagonisti i gruppi in costume provenienti da tutta Italia, affiancati dai celebri costumi sartoriali di Misterbianco, realizzati con maestria da artigiani locali.