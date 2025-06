Missione umanitaria a Gaza Del Rosso FdI | 46° Brigata Aerea orgoglio di Pisa e simbolo dei valori dell’Italia

Un gesto di grande solidarietà che evidenzia il cuore pulsante dell’Italia, capace di mettere al primo posto l’umanità e la speranza. La missione umanitaria a Gaza, portata avanti dalla Brigata Aerea del Rosso FDI, rappresenta un esempio straordinario di responsabilità morale e impegno civile. Questo atto di altruismo non solo salva vite, ma rafforza i valori fondamentali di una nazione che si distingue per compassione e solidarietà.

"Quanto accaduto nei giorni scorsi è un esempio concreto di umanità e responsabilità morale. L’Italia ha accolto 17 bambini palestinesi gravemente malati, provenienti dalla Striscia di Gaza, accompagnati da 53 familiari, per ricevere cure salvavita nei nostri ospedali. Un’operazione straordinaria. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Missione umanitaria a Gaza, Del Rosso (FdI): "46° Brigata Aerea orgoglio di Pisa e simbolo dei valori dell’Italia"

Gaza disperata. Bambini malati trasferiti in Italia con 2 voli - Il dramma umanitario a Gaza si aggrava, colpendo in particolare i più vulnerabili: i bambini malati. Due voli hanno portato in Italia alcuni di loro, dopo settimane di sofferenza.

Il piccolo #Adam, unico superstite di 10 fratelli, è al #Niguarda di #Milano per le cure. Con lui arrivati altri pazienti e familiari evacuati da #Gaza con una missione umanitaria italiana. Al #Tg2Rai ore 13,00 #12giugno Vai su X

Chiediamo che il Governo italiano si attivi per la liberazione immediata e incondizionata dell’equipaggio della Freedom Flotilla, arrestato mentre cercava di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. La Freedom Flotilla è una missione civile, non violent Vai su Facebook

