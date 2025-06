Missing persons unit stagione 4 | cancellazione e novità imperdibili

La serie televisiva Alert: Missing Persons Unit ha conquistato il pubblico con il suo suspense e le storie intense, ma la sua avventura sembra giunta al capolinea. Dopo il finale della terza stagione nel 2025, il network Fox ha annunciato la cancellazione della quarta, lasciando gli appassionati con molte domande e speranze di un possibile ritorno. Scopriamo insieme tutte le novità , dai dettagli sul cast alle trame che avremmo amato vedere svilupparsi.

