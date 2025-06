Missili di Israele sull’Iran | Siamo all' inizio Ripresi gli attacchi ucciso capo della forza Quds Esmail Qaani Netanyahu | aspettiamo ondate contro di noi Teheran | vi apriremo le porte dell' inferno

Tensione alle stelle tra Israele e Iran: dopo gli attacchi multipli, il bilancio è drammatico, con 78 vittime e centinaia di feriti. La risposta di Teheran si fa sentire, mentre il mondo osserva in apprensione. Le conseguenze si riflettono sui mercati finanziari e sulle risposte diplomatiche globali. In questa escalation senza precedenti, la pace sembra ancora più lontana. La situazione rimane critica e incerta, lasciando tutti in attesa di sviluppi...

L'attacco in diverse ondate, il bilancio è di 78 morti e 329 feriti. Chiuse le ambasciate israeliane in tutto il mondo. In rosso le Borse, corrono petrolio e oro.

Missili di Israele sull’Iran: «Siamo all'inizio». Chiuse le ambasciate nel mondo, gli Usa spostano le navi militari. Netanyahu: aspettiamo ondate di attacchi. Teheran: vi apriremo le porte dell'inferno - In un clima di crescente tensione internazionale, Israele ha lanciato missili contro l'Iran, scatenando una serie di reazioni globali.

Giovedì notte Israele ha attaccato siti militari e nucleari in Iran. L'attacco, in diverse ondate, è ancora in corso e «proseguirà per giorni» (ha detto il governo di Tel Aviv), e ha avuto come obiettivi anche diverse figure chiave iraniane, vertici militari e scienziati

Nuovi raid Idf in Iran, distrutto aeroporto Tabriz. Teheran: «Apriremo le porte dell’inferno su Israele; L’inizio della fine | L’attacco israeliano, e l’ipotesi di una crisi di regime in Iran; Guerra Israele - Iran: le ragioni e tutte le tappe che hanno portato all'attacco.

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Media: a Teheran 78 morti. Khamenei: risposta severa - Meloni riunisce governo e servizi sull'Iran,circa un'ora di call Circa un'ora in videocollegamento, per "fare un punto" dopo gli attacchi di Israele all'Iran.

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Media: nella capitale almeno 78 morti - Fonti di Intelligence Usa: c'è un'opportunita di cambio di regime in Iran L'attacco israeliano all'Iran ha sollevato interrogativi sulla possibile intenzione di Israele di voler imporre un cambio di r ...

Guerra Israele-Iran, l'ambasciatore israeliano: «Missili di Teheran possono colpire Roma e Parigi. Stavano costruendo 9 bombe atomiche» - Nel briefing con la stampa a Roma sull'operazione «Rising Lion», l'ambasciatore d'Israele in Italia, Jonathan Peled, ha denunciato i piani di Teheran per lanciare ...